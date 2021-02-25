Диетолог объяснила, кому нельзя есть супы-пюре

Людям, которые страдают от диабета, следует ограничить в рационе супы-пюре. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Как пояснила эксперт в комментарии радио Sputnik, блюда, приготовленные при помощи пюрерирования, обладают большим гликемическим индексом, потому что являются слишком переработанной пищей и вызывают быстрый подъем глюкозы.

«У кого есть диабет, предпочтение, наоборот, отдается пище менее переработанной. Пюре там под условным запретом, редко нужно это есть. Отварной картофель, например, получше. В диабете ведь главное - стабильный уровень глюкозы, без резких подъемов», - пояснила Дианова.

Врач-диетолог подчеркнула, что для всех остальных людей супы-пюре - идеальная пища, поскольку благодаря однородной структуре продукты быстро усваиваются и дают чувство насыщения. Особенно полезен такой тип приготовления пищи для тех, кто столкнулся с проблемами с ЖКТ, потому что такое блюдо смягчает нагрузку на пищеварительную систему, улучшает процесс переваривания.

Тем, кто болен COVID-19, также показано употребление пюрерированной еды, чтобы органам пищеварения было легче с ней справиться.