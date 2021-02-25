«Не рассчитывать на электронику»: автоэксперт рассказал о способах безопасного вождения в непогоду

Автоэксперт Владимир Сажин рассказал «Звезде», как необходимо вести себя автомобилистам на заснеженных дорогах. Эксперт напомнил, что в неблагоприятную погоду необходимо правильно рассчитывать собственные силы и не полагаться на одну лишь электронику.

«В данных погодных условиях стоит вообще изменить свой стиль вождения и быть предельно аккуратным. И по возможности вообще отказаться от транспортного средства. Водитель за рулем, если он все-таки выехал, должен себя немножко недооценивать, а не переоценивать и не рассчитывать на электронику, которая может в любой момент подвести», - отметил Сажин.

По словам автоэксперта, нужно увеличить дистанцию и снизить немного скорость движения при подъезде к пешеходным переходам.

«Подъезжая к перекресткам, стоит убедиться в том, что вы можете совершить безопасный маневр и не стать участником или инициатором ДТП», - подчеркнул Сажин.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в несколько регионов России уже на текущей неделе придет резкое потепление. Из-за потепления погода будет мрачной и хмурой. К тому же в четверг в Европейской части России будет идти мокрый снег с дождем, а ветер усилится.