В мэрии Москвы назвали возможные сроки снятия почти всех ограничений по COVID-19

Большая часть ограничений по коронавирусу в Москве может быть снята к лету при благоприятной эпидемиологической ситуации. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы надеемся, что при соблюдении, сохранении текущей ситуации с распространением коронавируса нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям», - сказал он.

В эфире телеканала «Россия 24» Ефимов также отметил, что, когда будут сняты ограничения по передвижению, гостиничный бизнес, а также сфера развлечений смогут вернуться к прежним показателям.