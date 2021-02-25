Ученые научились снижать смертность от коронавируса с помощью водорослей

Экстракт спирулины, рода синезеленых водорослей, обладает способностью облегчать течение коронавируса. В частности, экстракт фотосинтетически обработанной водоросли проявляет эффективность при подавлении цитокинового шторма. К такому выводу пришла группа ученых из Израиля и Исландии, проведя соответствующее исследование, пишет газета Jerusalem Post.

Цитокиновый шторм, представляющий собой реакцию иммунной системы на попадание COVID-19 в организм, считается одной из причин смертности от коронавирусной инфекции. Тогда как контроль и смягчение цитокинового шторма, напротив, приведет к снижению летальности COVID-19, полагают авторы исследования.

Главным образом, натуральные водоросли проявили себя как эффективное противовоспалительное средство, в отличие от синтетических препаратов, которые могут вызвать в организме инфицированных негативную реакцию.

По мнению исследователей, спирулину можно будет применять при лечении других типов коронавируса и гриппа, однако сначала эффективность водоросли нужно подтвердить в ходе испытаний на людях.