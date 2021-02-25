«Не очень радостно»: в Гидрометцентре рассказали о грядущем стремительном потеплении

В несколько регионов России уже на текущей неделе придет резкое потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Уже завтра в первой половине дня температура приблизится к нулевой отметке. Это повышение температуры на 23-30 градусов осуществится за 36-48 часов… В четверг к середине дня температура достигнет 0…+3 градуса», - сказал он РИА Новости.

Вильфанд уточнил, что из-за потепления погода будет мрачной и хмурой. К тому же, в четверг будет идти мокрый снег с дождем, а ветер усилится.

Такое изменение погоды, по словам метеоролога, будет характерно для центра европейской части страны.

«В связи с потеплением усиливается гололед. Будет таять снежок, подмерзать при усилениях ветра. Не очень радостно», - добавил Вильфанд.

В ночь на понедельник снова похолодает. По прогнозам, температуры будут отрицательными, усилится гололедица. Днем ожидается около нуля градусов.

Существенно повысится температура в Черноземье. В Крыму и Краснодарском крае ночные температуры в течение ближайших дней будут около нулевой отметки, а днем от +4 до +9 градусов.