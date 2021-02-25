В стране и мире Коронавирус Первая партия «Спутника V» прибыла в Никарагуа Иван Линдеманн Первыми вакцину получат уязвимые слои населения, страдающие почечной недостаточностью, проблемами с сердцем и онкологией. © Фото: Mohammed Talatene globallookpress Читайте нас на: Первая партия вакцины «Спутник V», разработанной НИЦ имени Гамалеи при участии министерства обороны России, прибыла в Никарагуа. Об этом сообщила вице-президент республики Росарио Мурильо. «Вчера вечером мы с благодарностью получили вакцину "Спутник V" как символ дружбы, солидарности и сотрудничества между Российской Федерацией и правительством и народом Никарагуа», - приводит ее слова государственное радио. Вице-президент отметила, что первыми вакцину получат уязвимые слои населения, страдающие почечной недостаточностью, проблемами с сердцем и онкологией. Российская вакцина была зарегистрирована министерством здравоохранения Никарагуа 3 февраля по ускоренной процедуре - в стране не стали проводить дополнительные клинические исследования. По последним данным, в республике зарегистрировано около 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика