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Жителей Земли предупредили о приближении малого ледникового периода

Светлана Иванова
09:44 24.02.2021
Климат — цикличен, и сейчас он повернулся в сторону холодного цикла, считает эксперт.
Жителей Земли предупредили о приближении малого ледникового периода
© Фото: LuisValiente, Pixabay
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В отдаленной перспективе планету ожидает малый ледниковый период, а не глобальное потепление. Такие прогнозы сделал океанолог, академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов. Как подчеркнул ученый в комментарии «Российской газете», климат — цикличен, поэтому периоды потепления сменяются периодами похолодания. В качестве обоснования своей гипотезы он опирается на опыт посещения Северного полюса четыре года назад.

«Мы вышли из Мурманска на ледоколе "50 лет Победы" и 1200 километров шли до Земли Франца-Иосифа и еще 1100 километров до Северного полюса — верхушки планеты. Стоишь там, в конце августа, вокруг торосы, снег, белые медведи, и думаешь: "Собрать бы здесь хоть на день сторонников глобального потепления"», - отметил океанолог.

По его словам, теплый период в Арктике закончился, и сейчас «климат повернулся в сторону холодного цикла».

Кроме того, академик выразил уверенность, что влияние человека на погоду довольно ограничено.

«Человек слишком высокого мнения о себе. Главный фактор — не человеческая цивилизация, а Мировой океан. "Природная машина" пока успешно справляется с нашим влиянием», - добавил Матишов.

Он также обратил внимание на мнения некоторых ученых, которые уже заметили на планете новый период похолодания. В частности, именно этим, по словам академика, объясняется «разбалансировка» климата в европейской части России и  появление редких климатических явлений там, где они никогда раньше не наблюдались.

«Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет», - пояснил ученый. Он заверил, что изменения, о которых идет речь, не заметны для человеческой жизни, однако имеют значение для эпох.

По словам Матишова, о непредвиденном потеплении можно будет говорить, если начнут таять льды в Антарктиде, где содержится более 90% всех льдов суши, уровень Мирового океана поднимется метров на шестьдесят. Океанолог добавил, что причиной потопа может стать таяние именно антарктических льдов, а не арктических. Однако Антарктиду так просто не растопить, поскольку она является стабильной системой, заверил академик.

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