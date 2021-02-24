Жителей Земли предупредили о приближении малого ледникового периода

В отдаленной перспективе планету ожидает малый ледниковый период, а не глобальное потепление. Такие прогнозы сделал океанолог, академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов. Как подчеркнул ученый в комментарии «Российской газете», климат — цикличен, поэтому периоды потепления сменяются периодами похолодания. В качестве обоснования своей гипотезы он опирается на опыт посещения Северного полюса четыре года назад.

«Мы вышли из Мурманска на ледоколе "50 лет Победы" и 1200 километров шли до Земли Франца-Иосифа и еще 1100 километров до Северного полюса — верхушки планеты. Стоишь там, в конце августа, вокруг торосы, снег, белые медведи, и думаешь: "Собрать бы здесь хоть на день сторонников глобального потепления"», - отметил океанолог.

По его словам, теплый период в Арктике закончился, и сейчас «климат повернулся в сторону холодного цикла».

Кроме того, академик выразил уверенность, что влияние человека на погоду довольно ограничено.

«Человек слишком высокого мнения о себе. Главный фактор — не человеческая цивилизация, а Мировой океан. "Природная машина" пока успешно справляется с нашим влиянием», - добавил Матишов.

Он также обратил внимание на мнения некоторых ученых, которые уже заметили на планете новый период похолодания. В частности, именно этим, по словам академика, объясняется «разбалансировка» климата в европейской части России и появление редких климатических явлений там, где они никогда раньше не наблюдались.

«Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет», - пояснил ученый. Он заверил, что изменения, о которых идет речь, не заметны для человеческой жизни, однако имеют значение для эпох.

По словам Матишова, о непредвиденном потеплении можно будет говорить, если начнут таять льды в Антарктиде, где содержится более 90% всех льдов суши, уровень Мирового океана поднимется метров на шестьдесят. Океанолог добавил, что причиной потопа может стать таяние именно антарктических льдов, а не арктических. Однако Антарктиду так просто не растопить, поскольку она является стабильной системой, заверил академик.