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Директора Норильской обогатительной фабрики задержали по делу об обрушении

Анна Касаткина
09:33 24.02.2021
По данным следствия, руководитель предприятия знал об аварийном состоянии здания дробильного цеха.
Директора Норильской обогатительной фабрики задержали по делу об обрушении
© Фото: Василий Рябинин, Facebook
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В Красноярском крае задержали директора Норильской обогатительной фабрики по делу об обрушении на предприятии, при котором погибли трое человек и пятеро пострадали. Следствие полагает, что руководитель знал об аварийном состоянии элементов здания.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ, ему было достоверно известно, что  состояние элементов здания дробильного цеха находится в ограниченно работоспособном состоянии. Однако при этом директор не принял мер по приостановлению работ, производящихся с нарушениями производственной безопасности. Его бездействие привело к обрушению конструкции узла перегрузки руды и двух прилегающих надземных пешеходных галерей.

«На основании анализа собранных доказательств принято решение о задержании директора Норильской обогатительной фабрики», - заявили в СК.

Обрушение на фабрике на улице Горная, 27 в Норильске в ночь на 21 февраля. В результате погибли три человека и еще пятеро оказались в больнице с травмами различной степени тяжести. По факту произошедшего заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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