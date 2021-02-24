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Стали известны подробности экстренной посадки вертолета с пассажирами на Таймыре

Виктория Ивашечкина
09:22 24.02.2021
На борту воздушного судна находилось три члена экипажа и 16 пассажиров.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: zstproc, Instagram
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Старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Оксана Горбунова рассказала «Звезде» подробности инцидента с пассажирским вертолетом на Таймыре.

Напомним, в среду, 24 февраля в районе озера Дуромой была произведена вынужденная посадка воздушного судна Ми-8Т, эксплуатируемого авиакомпанией «Норильск Авиа».

«Воздушное судно осуществляло регулярный рейс по маршруту Дудинка-Усть-Авам. На борту находилось три члена экипажа и 16 пассажиров. В результате произошедшего никто не пострадал. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются», - отметила Горбунова.

Также сообщается, что норильская транспортная прокуратура организовала проверку по факту вынужденной посадки вертолета МИ-8Т на Таймыре.

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