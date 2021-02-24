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Более половины работодателей допускают переход на четырехдневную неделю

Анна Касаткина
08:53 24.02.2021
Идею укоротить количество рабочих дней поддерживают 38% представителей российских компаний.
Более половины работодателей допускают переход на четырехдневную неделю
© Фото: StartupStockPhotos, Pixabay
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Идею перехода на четырехдневную рабочую неделю в долгосрочной перспективе не исключают более половины российских работодателей. Об этом свидетельствует опрос сервиса по поиску работы среди тысячи представителей компаний из всех регионов России.

Выяснилось, что идею укоротить рабочую неделю поддерживают 38% работодателей, а не поддерживают - 42%. Нейтральное отношение выразили 20% опрошенных. При этом 53% респондентов готовы к такому нововведению в долгосрочной перспективе, а 6% - в ближайшем будущем. Категорически не на планируют переход на четырехдневную рабочую неделю даже в далеком будущем 42% ответивших.

Работодатели также рассказали о плюсах и минусах инициативы. Так, к ее положительным сторонам отнесли возможность сотрудников проводить больше времени с семьей и защиту коллектива от усталости и выгорания. Часть опрошенных считает, что таким образом работники смогут эффективнее использовать рабочее время, у них также появится больше времени на повышение квалификации. Никаких преимуществ в короткой недели не видят 34% респондентов, сообщает РИА Новости.

В то же время 56% российских работодателей уверены, что сокращение рабочей недели отрицательно скажется на зарплатах. Еще 40% опасаются снижения производительности компании, треть - снижения трудовой дисциплины. Некоторые работодатели считают, что работая четыре дня в неделю сотрудники будут сильнее уставать. Не видят недостатков в нововведении 11% представителей бизнеса.

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