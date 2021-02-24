Фонтаны лавы и облака дыма: извержения вулкана Этна попало на видео

В Италии произошло самое сильное извержение вулкана Этна почти за полвека.

Фонтаны лавы, окруженные гигантскими облаками дыма, поднялись на полторы тысячи метров в воздух, а тысячи осколков из кратера разлетелись на несколько километров. Все небо над Сицилией на несколько минут окрасилось ярко-красным заревом.

В связи с происшествием все аэропорты острова временно закрыты. О разрушениях и пострадавших в результате мощного землетрясения пока не сообщалось. Сейчас вулкан немного успокоился, но огромные реки раскаленной лавы продолжают стекать по склонам.