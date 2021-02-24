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В России отменят ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков

Анна Касаткина
08:21 24.02.2021
ГОСТ дублирует ряд появившихся ранее документов.
В России отменят ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press
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Вступивший в силу 1 мая 2019 года ГОСТ, который разрешает установку уменьшенных и других нестандартных дорожных знаков, а также разрешающих поворот на красный свет указателей, отменят по решению комиссии Росстандарта по апелляциям. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на протокол комиссии.

Речь идет о ГОСТ 58398-2019 «Экспериментальные технические средства организации движения». Жалобу на него подал Научный центр безопасности дорожного движения МВД. В центре заявили, что ГОСТ противоречит Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года, которая не предусматривает правый поворот на красный свет. Он также противоречит и дублирует действующие ГОСТы 52289 и 52290, в которых уже прописана возможность установки экспериментальных (уменьшенных и объединенных) знаков.

В Центре организации дорожного движения изданию пояснили, что малые знаки в Москве останутся на месте, так как были установлены по ГОСТ 52289. То же самое касается и знаков в Санкт-Петербурге, отметили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.

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