В России отменят ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков

Вступивший в силу 1 мая 2019 года ГОСТ, который разрешает установку уменьшенных и других нестандартных дорожных знаков, а также разрешающих поворот на красный свет указателей, отменят по решению комиссии Росстандарта по апелляциям. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на протокол комиссии.

Речь идет о ГОСТ 58398-2019 «Экспериментальные технические средства организации движения». Жалобу на него подал Научный центр безопасности дорожного движения МВД. В центре заявили, что ГОСТ противоречит Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года, которая не предусматривает правый поворот на красный свет. Он также противоречит и дублирует действующие ГОСТы 52289 и 52290, в которых уже прописана возможность установки экспериментальных (уменьшенных и объединенных) знаков.

В Центре организации дорожного движения изданию пояснили, что малые знаки в Москве останутся на месте, так как были установлены по ГОСТ 52289. То же самое касается и знаков в Санкт-Петербурге, отметили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.