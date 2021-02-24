В стране и мире Торговый центр полыхает в Горно-Алтайске Виктория Ивашечкина Информация о пострадавших в результате происшествия, по последним данным, не поступала. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В Горно-Алтайске загорелся торговый центр «Ткацкий-1». Площадь возгорания, по последним данным МЧС, составляет 1 тысячу квадратных метров. «На тушение пожара, площадь которого сейчас составляет 1 тыс. кв. м, задействовано максимальное количество сил и средств - две пожарные части Горно-Алтайска и пожарная часть Маймы», - сообщили в центре Главного управления МЧС РФ по Республике Алтай. Также уточняется, что люди из торгового центра эвакуировались самостоятельно. Информации о пострадавших пока нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика