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Испытание холодом: как российские регионы сражаются с аномальными морозами и метелями

Виктория Ивашечкина
07:07 24.02.2021
На трассе под Магнитогорском уже больше 15 часов замерзает автобус с туристами из Екатеринбурга.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сразу несколько российских регионов приняли на себя новые удары непогоды. В Петербурге бушует мощный снегопад. За сутки выпало столько осадков, сколько обычно бывает за весь февраль.

На дорогах - множество аварий. Самая крупная произошла на дамбе, где столкнулись 10 автомобилей. Из-за этого автомагистраль из Кронштадта в Курортный район пришлось перекрывать. Похожая картина и в Оренбургской области. Там сильная метель.

На федеральной трассе после ДТП с участием четырех машин образовался большой затор. В Башкирии на одной из дорог на протяжении одного километра случились 5 аварий.

В Челябинской области ограничен проезд по четырем трассам, закрыта дорога в Казахстан. На юге региона к метели добавились штормовой ветер и аномальные морозы до минус 30.

В Магнитогорске от разгула стихии обрушилась часть торгового центра - сорвало металлические конструкции с окнами. А в Омске ищут ответственных за ЧП. На днях снежная глыба с крыши магазина рухнула прямо на женщину и ребенка. Девочка не пострадала, а вот ее мать оказалась в больнице с травмой головы.

В Курганской и Саратовской областях из-за метели и холодов отменены занятия в школах. В Поволжье скорректировали программу армейских учений. Часть тренировок военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) перенесли с улицы в спортзалы и в аудитории. А на полигонах развернули более ста пунктов обогрева и организовали дополнительное питание.

На трассе под Магнитогорском уже больше 15 часов замерзает автобус с туристами из Екатеринбурга. Среди них есть пожилые люди и дети. Люди в панике и бьют тревогу, топливо у них заканчивается, а спасатели пока не могут пробить снежные завалы, чтобы до них добраться.

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