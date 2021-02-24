СМИ: вертолет совершил экстренную посадку в тундре под Красноярском
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Вертолет с 16 пассажирами и экипажем совершил экстренную посадку в тундре в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС.
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СМИ: вертолет совершил экстренную посадку в тундре под Красноярском
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Вертолет с 16 пассажирами и экипажем совершил экстренную посадку в тундре в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС.
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