Артиллерийский букет: «Акации», «Тюльпаны» и «Гиацинты» ВВО вышли боевые стрельбы

В Приморском и Хабаровском краях распустился букет из артиллерии - на полигоны вышли расчеты «Акаций», «Тюльпанов» и «Гиацинтов» Восточного военного округа. Боевые машины отрабатывают выполнение задач в составе разведывательного ударного комплекса.

К работающим в едином замысле установкам на учениях также присоединились реактивные системы залпового огня «Град» и «Торнадо». Огонь установки ведут полупрямой и прямой наводкой с открытых и закрытых огневых позиций по командным пунктам, объектам и живой силе условного противника.

Стрельба выполняется в комплексе с беспилотными летательными аппаратами. В режиме реального времени «Орланы», находящиеся на высоте в полтора-два километра, корректируют огонь и вносят поправки - это называется работой в составе разведывательного ударного комплекса. Поддержку с воздуха артиллерии оказывают вертолеты Ка-52 «Аллигатор», которые уничтожают наземные цели неуправляемым авиационными ракетами.

В совместных учениях задействовано свыше 1200 военнослужащих и порядка 300 единиц техники.