Экс-глава ЦРУ назвал Хрущева причастным к убийству Кеннеди

Бывший руководитель ЦРУ Джеймс Вулси, который возглавлял управление с 1993 по 1995 год, связал гибель президента Джона Кеннеди с личностью советского лидера Никиты Хрущева. Такую «догадку» он озвучил в своей книге «Операция Дракон: секретная война Кремля против Америки». Соавтором Вулси выступил бывший сотрудник внешней разведки Румынии Ион Пачепа.

Как сообщает New York Post, по мнению авторов книги, убийца Кеннеди по имени Ли Харви Освальд был якобы завербован КГБ в 1957 году, когда нес службу в ВМС США в Японии. Советская сторона, согласно догадкам Вулси, заставила Освальда выполнять некие секретные задания, а после приказала вернуться в США с целью уничтожить президента, предварительно женив на советской девушке.

В книге говорится, что Никита Хрущев якобы презирал Джона Кеннеди, что и послужило поводом для «задания». Позже советская сторона отменила приказ, однако Ли Харви Освальд не подчинился, поскольку «питал слепую любовь к СССР», утверждает автор книги.

Разумеется, Джон Вулси не приводит никаких доказательств в пользу своей неожиданной трактовки известных событий. По словам авторов, доказательства находятся в знаменитом отчете комиссии Уоррена, созданной для расследования убийства Кеннеди. Однако они настолько глубоко «зашифрованы» в 26-томном отчете, что никто до сих пор не понял, что именно имеется ввиду, утверждают авторы.