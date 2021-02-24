Сильнейший мороз и метели: в Челябинской области ввели режим ЧС

В Челябинской области ввели режим ЧС в трех районах региона в связи с аномальными морозами и сильным ветром. Также отмечается, что на трассах юга области возникли заторы из автомобилей.

«Постановлениями глав Варненского, Нагайбакского и Кизильского района введены режимы чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением погодных условий», - сказано на сайте регионального управления МЧС России.

По последним данным, на трассе Магнитогорск - Челябинск продолжают оказывать помощь людям, оказавшимся в заторе из-за непогоды. Ранее были эвакуированы еще 106 человек, в том числе девять детей.

На данный момент в отдельных районах Челябинской области наблюдается усиление ветра до 20-25 м/с. Местами понижение температуры воздуха до -40 градусов.