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Сильнейший мороз и метели: в Челябинской области ввели режим ЧС

Виктория Ивашечкина
06:41 24.02.2021
Кроме того, на дорогах региона из-за снежных заносов образовались заторы.
Сильнейший мороз и метели: в Челябинской области ввели режим ЧС
© Фото: МЧС РФ
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В Челябинской области ввели режим ЧС в трех районах региона в связи с аномальными морозами и сильным ветром. Также отмечается, что на трассах юга области возникли заторы из автомобилей.

«Постановлениями глав Варненского, Нагайбакского и Кизильского района введены режимы чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением погодных условий», - сказано на сайте регионального управления МЧС России. 

По последним данным, на трассе Магнитогорск - Челябинск продолжают оказывать помощь людям, оказавшимся в заторе из-за непогоды. Ранее были эвакуированы еще 106 человек, в том числе девять детей.

На данный момент в отдельных районах Челябинской области наблюдается усиление ветра до 20-25 м/с. Местами понижение температуры воздуха до -40 градусов.

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