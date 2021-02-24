Китайский зонд «Тяньвэнь-1» вышел на опорную орбиту Марса

Беспилотный космический аппарат КНР «Тяньвэнь-1» вышел на опорную орбиту Марса. Вскоре он должен приступить к научным исследованиям, сообщило Китайское национальное космическое управление.

В 6.29 по пекинскому времени (1.29 мск) зонд завершил корректировку траектории, уточняет ведомство. Следующие три месяца аппарат будет находиться на высоте от 280 км в перицентре (ближайшей к планете точке) до 59 тысяч километров, где будет удаленно исследовать поверхность Марса и готовиться к посадке.

Полет «Тяньвэнь-1» длится более двухсот дней - его запуск состоялся 23 июля. В данный момент он удален от Земли более чем на 212 миллионов километров, а всего преодолел свыше 470 миллионов километров.

Посадка аппарата на поверхность Марса запланирована на май-июнь. Он займется изучением грунта и поисками следов воды, а также проанализирует состав ионосферы планеты и особенности ее климата.

Ранее «Тяньвэнь-1» отправил на Землю видео с орбиты Красной планеты.