Ученые назвали срок возможного появления «симбиоза» COVID-19 и гриппа

Академик РАН, иммунолог Валерий Черешнев рассказал, что пик активности гриппа обычно приходится на январь, февраль и март. При этом в 2021 году данный период совпадает с продолжающейся пандемией COVID-19. И это создает определенные риски, как заявил академик.

По словам ученого, на сегодняшний день в РФ циркулирует легкий штамм гриппа. Черешнев выразил надежду, что в течение ближайших лет «не присоединится еще какой-нибудь патогенный штамм»,передает радио Sputnik.

«Дай Бог, чтобы этого не случилось, но время сейчас такое - январь, февраль и март. Только в конце марта вздохнем свободно», - подчеркнул иммунолог.

По его словам, уменьшить шанс наслоения одной эпидемии на другую можно лишь при условии использования средств индивидуальной защиты. Иммунолог отметил, что сейчас рано прекращать носить маски.

Ранее в ВОЗ рассказали, что пандемия коронавируса может завершиться в начале 2022 года. По словам ученых, COVID-19 не исчезнет из человеческой популяции, однако к обозначенному сроку отпадет необходимость в ограничительных мерах для борьбы с вирусом.