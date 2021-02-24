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Десятки задержанных и пострадавших: как прошли массовые протесты националистов на Украине

Владислав Кустов
05:53 24.02.2021
Митинг в Киеве продлился три с половиной часа, полиция сообщила о 24 задержанных зачинщиках беспорядков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Киеве массовая акция протеста переросла в беспорядки и столкновения с полицией. Несколько тысяч активистов пришли к офису президента Украины Владимира Зеленского из-за приговора бывшему лидеру одесской ячейки запрещенной в России организации «Правый сектор»* Сергею Стерненко.

На одной из центральных улиц Киева несколько сотен человек пытались пройти к правительственному зданию. Все начиналось мирно. Но уже через пару десятков минут в городе начались столкновения.

Вслед за файерами в правоохранителей летели снежки, а иногда - мандарины. На улицу уже вышли около двух тысяч митингующих. На какое-то время толпа смогла организоваться и попыталась прорвать кордоны, с полицейских срывали шлемы. Стражи правопорядка перешли в контрнаступление.

Один из украинских Интернет-ресурсов опубликовал сообщения из телеграмм-канала, в котором на митинг приглашали молодых людей от 16 лет за 250 гривен (около 700 рублей).

По данным Красного креста в ходе протеста пострадали 10 митингующих. От правоохранителей поступила информации о 27 раненных полицейских. И это только в Киеве. Подобные акции  прошли во Львове, в Одессе.

В Харькове на улицы вышли несколько сотен человек. В Житомире активисты все организовали в духе Майдана: принесли автомобильные покрышки и попытались их поджечь. Но не получилось, полиция шины отобрала.

На улицы украинских городов протестующие вышли после того, как суд в Одессе отправил одного из лидеров запрещенной в России организации «Правый сектор»* Сергея Стерненко за решетку. Его обвинили в похищении человека. В 2015 году в Одесской области пропал депутат Коминтерновского райсовета Сергей Щербич. Позднее он заявил, что его похитили, избивали, требовали отказаться от мандата. Депутат обвинил во всем Стерненко. Теперь националисту придется провести в неволе 7 лет.

Митинг в Киеве продлился три с половиной часа. Полиция сообщила о 24 задержанных зачинщиках беспорядков. И, несмотря, на это людей призывают выйти на бессрочную акцию протеста в субботу.

* «Правый сектор» - запрещенная в РФ организация.

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