Под Красноярском загорелся автобус с вахтовиками

Под Красноярском полностью сгорел пассажирский автобус, перевозивший вахтовиков. Пожар произошел на 121-м километре дороги Р-257.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю, автобус перевозил вахтовиков из Загорья в аэропорт Черемшанка. Причины возгорания на данный момент устанавливаются.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, пассажиры успели покинуть транспортное средство. Они продолжили движение на другом автобусе, который двигался в той же колонне.