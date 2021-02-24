Под Красноярском загорелся автобус с вахтовиками
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, пассажиры успели покинуть транспортное средство.
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Под Красноярском полностью сгорел пассажирский автобус, перевозивший вахтовиков. Пожар произошел на 121-м километре дороги Р-257.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю, автобус перевозил вахтовиков из Загорья в аэропорт Черемшанка. Причины возгорания на данный момент устанавливаются.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, пассажиры успели покинуть транспортное средство. Они продолжили движение на другом автобусе, который двигался в той же колонне.