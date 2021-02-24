Фейерверки в морозном небе: как в городах России отметили День защитника Отечества

Праздничными салютами отметила Россия День защитника Отечества. Согласно приказу министра обороны Сергея Шойгу, фейерверки озарили небо над городами-героями: Москвой, Волгоградом, Керчью, Мурманском, Новороссийском, Санкт-Петербургом, Севастополем, Смоленском и Тулой.

Также праздничные салюты прогремели в городах, где расположены штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Самое красочное зрелище было в Москве. Более 70 орудий специального салютного дивизиона разместили в трех точках - на Поклонной горе, на Лужнецкой набережной и на ВДНХ. Ровно в 21.00 в темное небо взметнулись сотни огней, которые в диаметре превышали 300 метров.

В Санкт-Петербурге традиционно стреляли от стен Петропавловской крепости. Каждый из 30 залпов был именным: в честь Дня защитника Отечества, в честь города-героя Ленинграда, в честь Победы в Великой Отечественной войне. И отдельно - в честь самых значимых сражений в истории страны.

В Мурманске также прогремел праздничный салют, несмотря на экстремальную погоду. В регионе бушевал сильнейший ветер. В Екатеринбурге устроить фейерверк не помешал почти 30-градусный мороз. Примерно в таких же условиях салют смотрели жители Самары. А в Севастополе, Калининграде и Ростове-на-Дону было не только красиво, но и тепло.