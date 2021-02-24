Врач рассказал, как устранить главный признак усталости

Почему появляются синие круги под глазами, которые считаются одним из главных признаков усталости, и как от них избавиться рассказал радио Sputnik врач-дерматолог и косметолог Станислав Арканников.

«Синяки под глазами образуются, когда длительное время мы напрягаем зрительные нервы чтением, использованием компьютера, регулярным недосыпом или переутомлением», - пояснил эксперт.

Он добавил, что сосуды истончаются, лопаются и образуются гематомы. Синяки под глазами являются сигналом к тому, что необходимо менять свой образ жизни, считает Арканников.

«Надо убрать фактор перенапряжения, то есть ввести режим работы и отдыха, больше находиться на свежем воздухе и следить за тем, чтобы глаза получали отдых от компьютера», – посоветовал врач.

Дерматолог предупредил, что избавиться от синяков под глазами процесс довольно длительный. Он посоветовал использовать кремы с кофеином, которые помогут устранить эту проблему.

Ранее иммунолог рассказала, что темные круги под глазами могут сигнализировать о наличии серьезных заболеваний внутренних органов. Врач отметила, что на состояние и цвет кожи в области глаз огромное влияние оказывают образ жизни и режим дня.