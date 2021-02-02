С годовщиной победы в Сталинградской битве поздравили 109-летнего ветерана сражения

В России 2 февраля отмечается годовщина победы войск советской армии над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве. Накануне одного из участников легендарного сражения, 109-летнего ветерана Рашида Каримова, поздравил со знаменательной датой командир российской военной базы в Таджикистане полковник Сергей Горячев.

«Я хочу поздравить Вас, поблагодарить за Ваш труд, прежде всего ратный труд. Мне приятно здесь с вами находиться - с героем страшной войны, в которой наши народы принимали участие и победили», - сказал Горячев.

После обороны Сталинграда артиллерист Рашид Каримов освобождал Киев и Львов, Польшу и Кенигсберг, а также участвовал в штурме Берлина. Был дважды ранен. А после войны долгие годы работал в родном кишлаке учителем. За гостеприимным столом старейшины звучали в этот день фронтовые истории и песни военных лет.