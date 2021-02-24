В Роспотребнадзоре оценили возможность передачи птичьего гриппа от человека к человеку

Грипп H5N8 легко передается от птиц к человеку, поскольку преодолел межвидовой барьер. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Подхватить данный вирус от другого человека, по ее словам, на сегодняшний день нельзя.

Также главный санитарный врач в эфире «России 24» сообщила, что не стоит опасаться заражения через продукты питания. Попова уточнила, что всех инфицированных птиц уничтожают.

Однако соблюдать определенные меры безопасности все-таки стоит. К примеру, нельзя допускать соприкосновения сырого мяса с готовыми к употреблению продуктами. Кроме того, для сырого мяса нужно использовать отдельную разделочную доску и нож. А после разделывания курицы необходимо протирать поверхность с мылом и мыть руки.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что с учетом текущей динамики распространения вируса нельзя исключать появления новых очагов в России.

Напомним, что первые случаи заражения были зафиксированы 20 февраля. Тогда птичьим гриппом заболели 7 сотрудников российской птицефабрики, расположенной в южном регионе страны.