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В Роспотребнадзоре оценили возможность передачи птичьего гриппа от человека к человеку

Иван Линдеманн
03:58 24.02.2021
Не стоит опасаться заражения через продукты питания - всех инфицированных птиц уничтожают.
В Роспотребнадзоре оценили возможность передачи птичьего гриппа от человека к человеку
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Грипп H5N8 легко передается от птиц к человеку, поскольку преодолел межвидовой барьер. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Подхватить данный вирус от другого человека, по ее словам, на сегодняшний день нельзя.

Также главный санитарный врач в эфире «России 24» сообщила, что не стоит опасаться заражения через продукты питания. Попова уточнила, что всех инфицированных птиц уничтожают.

Однако соблюдать определенные меры безопасности все-таки стоит. К примеру, нельзя допускать соприкосновения сырого мяса с готовыми к употреблению продуктами. Кроме того, для сырого мяса нужно использовать отдельную разделочную доску и нож. А после разделывания курицы необходимо протирать поверхность с мылом и мыть руки.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что с учетом текущей динамики распространения вируса нельзя исключать появления новых очагов в России.

Напомним, что первые случаи заражения были зафиксированы 20 февраля. Тогда птичьим гриппом заболели 7 сотрудников российской птицефабрики, расположенной в южном регионе страны.

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