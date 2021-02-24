Эвакуированы 25 человек: в Москве загорелся металлический ангар

В ночь со вторника на среду в Москве произошел пожар в металлическом ангаре, расположенном на Даниловской набережной, дом 8. Площадь возгорания составила 750 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

«В ходе проведения разведки и тушения пожара из соседнего с горевшем ангаром двух этажного здания в целях безопасности выведены порядка 25 человек», - говорится в сообщении.

По информации МЧС, в 02.37 пожар в металлическом ангаре был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.