США и Канада договорились о расширенном диалоге по Арктике

Соединенные Штаты и Канада договорились о модернизации воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден после онлайн-встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

«Мы договорились модернизировать NORAD - единственное в своем роде военное командование, включающее две страны», - сказал американский лидер.

Также Байден сообщил, что страны запустят расширенный диалог по Арктике для обсуждения вопросов континентальной безопасности, экономическо-социального развития и управления Арктикой.

Кроме того, США и Канада будут координировать подходы, чтобы лучше конкурировать с Китаем, отражать угрозы своим интересам и ценностям.