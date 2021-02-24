Эксперт рассказал, как найти фотошоп на фотографии

Чтобы определить, есть ли на фотографии фотошоп, нужно внимательно изучить снимок и все его детали. По словам эксперта Станислава Косарева, самые грубые фейки можно выявить и без специальных программ.

«Если на снимке группа людей, посчитайте, сколько у них рук и ног, посмотрите на свет и тени. Удостоверьтесь, что все объекты отбрасывают тень в правильную сторону, а также не присутствуют ли на снимке бесхозные тени», - сказал он агентству «Прайм».

Эксперт напомнил, что намеренное искривление каких-либо объектов на снимке может отразиться на заднем фоне фотографии.

Кроме того, уточнил Косарев, в «Яндекс» или Google есть функция поиска исходных фото, поэтому можно загрузить снимок туда и найти оригинал.

Еще один способ - воспользоваться профессиональной программой, которая находит и выделяет измененные участки на фотографии.