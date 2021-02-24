Беспорядки, обыски и драки: что стоит за протестами националистов на Украине

Почти три тысячи националистов пытались штурмом взять офис президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. В плотное кольцо полицейских летели зажженные файеры и дымовые шашки, у многих протестующих в руках были баллоны со слезоточивым газом, некоторые использовали ледяные глыбы и снежки. В результате протестов были ранены 27 полицейских, 17 активистов задержаны.

Украинские националисты протестовали против решения Приморского районного суда Одессы, который за несколько часов до начала беспорядков вынес приговор бывшему главе местного отделения запрещенного в России «Правого сектора»* Сергею Стерненко. За похищение человека суд приговорил его к семи годам лишения свободы и конфискации имущества. Столь жесткий приговор националисты восприняли, как желание Зеленского показать, кто в доме хозяин.

«Очень плохой прецедент для всякого рода героев Майдана. Поэтому они выходили не только за Стерненко, но и за себя. А за себя даже в первую очередь. В принципе, сошлись интересы многих субъектов и они вышли. И вышли массово. Ну а то, что власть на это реагировало беззубо, если бы вышли представители компартии или люди, выступающие за мир на Донбассе, то там было бы все жестче», - считает политолог Александр Семиченко.

К жесткому решению суда националисты, похоже, были готовы. Протестные акции начались одновременно сразу в нескольких городах. В Житомире митинг был не столь многочисленным, как в Киеве, но по признанию участников, лозунги и требования там сразу решили пропустить и перейти к действиям.

На Украине одновременно с националистическим противостоянием усиливается и внутриполитическое. По словам народного депутата Украины Виктора Медведчука, власти доказали свою абсолютную профнепригодность. И доказательством тому последние антиконституционные решения. Авторитет Зеленского тает на глазах.

«Зеленский, если он может идти на нарушение Конституции и законов в других вопросах: незаконного закрытия оппозиционных каналов, незаконного применения санкций в отношении граждан Украины. То почему он здесь не может пойти, как они считают, незаконно на освобождение их сторонника. Вот ситуация, которая складывается в стране», - рассказал депутат Виктор Медведчук.

Похоже, что закрытием на Украине трех оппозиционных телеканалов дело не закончилось. Сегодня утром сотрудники СБУ нагрянули домой к политическому эксперту канала «112-Украина» Юрию Дудкину.

«У меня обыск, обвинение в госизмене», - успел написать в соцсети журналист.

Лицам, которые принимают участие в обыске, разъяснено положение статьи 11 криминально-процессуального кодекса Украины.

«Почему к Юре пришли? СБУшники же пришли. Правильно! Обвинение в госизмене - это чисто их ведомство. Все это, на мой взгляд, связано с делом Медведчука. Они сейчас явно будут приходить ко всем, кто имеет отношение к экспертному сообществу, скажем так. Когда людей, которые не вхожи в посольство США, людей, которые не сидят на грантах Сороса, они сейчас будут делать все возможное, чтобы дать им волчий билет», - пояснил журналист Юрий Кот.

Сегодня же потасовкой в городском совете Харькова закончилось едва начавшееся выступление председателя фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Андрея Лесика. Парламентарий отказался говорить на украинском, чем вызвал резкое недовольство в зале. А после того, как заявил, что в 2014 произошел не Майдан, а государственный переворот, на трибуну с кулаками кинулись представители партии «Европейская солидарность».

Еще одну драку, уже на улице у Горсовета, спровоцировало решение депутатов вернуть одному из проспектов города имя Георгия Жукова. Радикалы устроили настоящую бойню. В сторонников оппозиционной партии летели камни и баллоны со слезоточивым газом.

* «Правый сектор» - запрещенная в РФ организация.