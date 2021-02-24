Байден на год продлил режим ЧС в США из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации в США, введенный в связи с распространением коронавируса, продлен еще на один год. Такое решение принял президент страны Джо Байден.

«Пандемия продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны. По этой причине режим чрезвычайной ситуации должен продолжаться после 1 марта 2021 года», - говорится в указе, распространенном пресс-службой Белого дома.

Напомним, что впервые режим ЧС 13 марта 2020 года ввел бывший президент США Дональд Трамп.

Накануне число смертей от коронавируса в Штатах превысило 500 тысяч человек. Общее число зараженных в этой стране, по данным университета Джонса Хопкинса, составляет более 28 миллионов. США занимают первое место в мире по обоим показателям.