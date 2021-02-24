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Постпред РФ пообещал ответить на «деструктивные действия» ЕС

Иван Линдеманн
23:43 24.02.2021
Владимир Чижов при этом уточнил, что речи о том, что Москва разорвет отношения с Брюсселем по своей инициативе, не идет.
Постпред РФ пообещал ответить на «деструктивные действия» ЕС
© Фото: Daniel Kalker dpa Globallookpress
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Если Евросоюз введет санкции в отношении России, то РФ не оставит эти действия без ответа. Такое заявление сделал постоянный представитель нашей страны при ЕС Владимир Чижов.

Дипломат при этом уточнил, что речи о том, что Москва разорвет отношения с Брюсселем по своей инициативе, не идет.

«В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Россия не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию. Можно это называть асимметричным ответом, можно как-то иначе, но, безусловно, без последствий такие действия не останутся», - сказал Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

Какие именно меры в отношении России может предпринять ЕС, дипломат не уточнил. Чижов добавил, что какими бы ни были санкции, они ухудшат отношения двух сторон.

Напомним, что 22 февраля главы МИД стран Евросоюза согласовали расширение рестрикций против России из-за приговора Алексею Навальному.

В российском МИД заявили, что гражданин РФ был осужден за экономические преступления на территорий нашей страны и в соответствии с законодательством России. Дипломаты назвали категорически неприемлемыми «постоянно звучащие неправомерные и абсурдные требования об «освобождении» гражданина России».

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