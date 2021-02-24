Россия и Киргизия подписали соглашение о создании системы маркировки товаров

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр финансов и экономики Киргизии Улукбек Кармышаков подписали межправительственное соглашение о создании системы маркировки товаров средствами идентификации. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.

Россия выделит на финансирование проекта 623 миллиона рублей. Создание системы маркировки товаров планируется завершить в течение 18 месяцев.

Как сообщили в ведомстве, целью данного проекта является создание национального компонента информационной системы маркировки товаров в Киргизии.

«Углубление межгосударственного сотрудничества в данной сфере призвано повысить не только прозрачность товарооборота при трансграничной торговле, но и оказать положительное влияние на обеспечение эффективного противодействия незаконному обороту», - говорится в сообщении.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в России данная система работает достаточно успешно, что приносит дополнительные «поступления налогов в бюджет, “чистоту” рынка и возможность для добросовестных производителей выходить со своей продукцией на рынок, не боясь конкуренции теневого сегмента».

В Минпромторге напомнили, что в апреле 2019 года Киргизия запросила у России техническую помощь в создании системы маркировки товаров средствами идентификации. Российское правительство дало поручение Минпромторгу и Минфину проработать данный вопрос и подготовить проект соответствующего межправительственного соглашения.