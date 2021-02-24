СБУ потребовала заблокировать на Украине несколько Telegram-каналов

Служба безопасности Украины потребовала от интернет-провайдеров заблокировать в стране несколько популярных Telegram-каналов.

«Следственным судьей Киевского районного суда Харькова вынесено решение о наложении ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании указанных телеграм-каналов путем предписания интернет-провайдерам закрыть к ним доступ», - заявление СБУ приводит издание «Страна».

В Национальной комиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации отметили, что получили копию постановления от СБУ.

При этом сами провайдеры пока не знают, как технически реализовать это требование.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против оппозиционных средств массовой информации. Одновременно от вещания были отключены три украинских телеканала: «112.Украина», NewsOne и ZIK.