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Ученые научились определять коронавирус с помощью телефона

Иван Линдеманн
02:31 24.02.2021
Диагностировать COVID-19 поможет голосовой бот.
Ученые научились определять коронавирус с помощью телефона
© Фото: ALEX HALADA, imago-images.de, Globallookpress
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Австрийские ученые разработали специальную компьютерную программу, которая может диагностировать коронавирус. Пациенту нужно лишь описать свои симптомы.

В журнале Nature разработчики программы объяснили, что в период пандемии телефонные горячие линии были сильно перегружены. В связи с этим они придумали голосового ассистента. Он может распознавать речь на 36 языках и диагностировать более 20 тысяч заболеваний.

По словам исследователей, этот бот уже показал точность выявления коронавируса выше 96%. Он находит COVID-19 по следующим признакам: сухой кашель, высокая температура или контакт с носителем вируса.

Как рассказал «Известиям» доцент кафедры автоматики и процессов управления СПбГЭТУ Дмитрий Каплун, точность такой диагностики будет не хуже, чем это мог бы сделать человек, поскольку за период пандемии накопилось достаточно данных для обучения искусственного интеллекта.

Другие специалисты напоминают, что такой голосовой помощник не ставит диагноз, а лишь находит наиболее подходящее по симптомам заболевание.

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