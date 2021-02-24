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В полиции раскрыли подробности инцидента с угрозой взрыва в метро «Славянский бульвар»

Роман Захаров
22:49 24.02.2021
По информации МВД, гранаты, которые изъяли у злоумышленника, не были боевыми, а сам он находился в состоянии опьянения в момент происшествия.
В полиции раскрыли подробности инцидента с угрозой взрыва в метро «Славянский бульвар»
© Фото: Dmitry Golubovich, globallookpress
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Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать гранату на станции метро «Славянский бульвар» в Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД.

Отмечается, что задержанный был пьян, а изъятые у него гранаты не представляют серьезной опасности, так как предназначены для игры в страйкбол.

«В ходе проверки установлено, что у мужчины были при себе гранаты для страйкбола. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства, у него также есть признаки алкогольного опьянения», - приводит агентство заявление полиции.

Также сообщается, что мужчина имел при себе две гранаты. Одна из них выпала в вагоне поезда, из-за чего состав для проверки отогнали в тупик на станцию «Киевская». Вторую он угрожал взорвать, выйдя на платформу станции «Славянский бульвар».

Ранее стало известно, что полиция временно закрыла для передвижения пассажиров платформу «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии метро. В настоящий момент работа станции полностью восстановлена.

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