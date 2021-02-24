СМИ: в 2021 году могут вырасти тарифы на тепло и электричество

В России в 2021 году планируется повысить утилизационный сбор на технику для добычи угля, что может привести к подорожанию тепловой и электроэнергии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг.

В Минэнерго считают, что утильсборы следует повышать поэтапно, оставив их прежними на часть техники. Так планируется повысить сбор на технику для ведения горных работ. Речь идет о бульдозерах, колесных ковшовых фронтальных погрузчиках, многоковшовых экскаваторах и другой технике. В Минэнерго считают, что повышение ставок сбора приведет к «увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности».

«Можно прогнозировать, что обусловленный пересмотром ставок утилизационного сбора рост себестоимости угля повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей», - говорится в письме.

Уточняется, что это будет являться «дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию».

По словам доцента департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве РФ Станислава Шубина, простые граждане защищены от роста тарифов на тепло- и электроэнергию регулируемыми договорами и индексом платы за коммунальные услуги.

Однако в Минэнерго полагают, что изменение цен на уголь может сказаться на субсидировании тарифа для населения региональными бюджетами.