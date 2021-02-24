Гололедица и сильный ветер: в МЧС призвали московских водителей на садиться за руль 25 февраля

В Москве в ночь на четверг, 25 февраля, ожидается усиление ветра, также возможно образование гололедицы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.

По информации от экстренного ведомства, во второй половине ночи и утром в городе пойдет сильный снег, в период с 5 до 10 часов дороги покроются льдом, а порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду.

Спасатели советуют владельцам автомобилей по возможности не садиться за руль, а если это невозможно - быть максимально сосредоточенным и внимательным во время движения.