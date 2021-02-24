Посол Антонов назвал эталонный пример сотрудничества России и США

Взаимодействие в космосе остается эталонным примером сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. С этим согласился посол России в США Анатолий Антонов. В интервью «Звезде» дипломат выразил уверенность в том, что общие усилия двух великих держав дадут больший эффект в целом ряде областей.

«Надо просто спокойно работать. Надо посмотреть, что нами было сделано. Российское космическое агентство, я знаю, неоднократно подтверждало свою готовность к сотрудничеству. Знаю, что у американской стороны есть большие достижения в этой области. Я твердо убежден, когда мы объединяем наши усилия, то можем сделать гораздо больше, в космосе или в борьбе с пандемией», - отметил Антонов.

Космос должен оставаться ярким примером плодотворной совместной работы Москвы и Вашингтона, уверен он. Тем более, что удачных примеров взаимодействия масса. Это и борьба с международным терроризмом в Сирии, о которой посол говорил ранее, и стремление не допустить распространения оружия массового поражения, а также совместная работа в арктическом регионе. По мнению Анатолия Антонова, новая администрация США пока в начале пути и необходимо выстраивать дружеский диалог.