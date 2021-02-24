Необходимый диалог: посол РФ в США оценил перспективы двусторонних отношений при Байдене

У России и США есть масса точек соприкосновения и удачных примеров двустороннего взаимодействия. С таким заявлением в эфире «Звезды» выступил посол РФ в США Анатолий Антонов. Оценивая новую администрацию Белого дома при Джо Байдене российский дипломат отметил, что ее работа только начинается и подчеркнул необходимость развивать сотрудничество во всех ключевых отраслях, представляющих взаимный интерес.

«Россия и США не могут позволить себе не разговаривать друг с другом. Новая администрация пока только приступает к работе. Мы исходим из общности интересов и стратегической стабильности. Перед нами общие угрозы, среди которых: пандемия, терроризм, борьба с распространением оружия массового поражения. Есть очень много сфер для взаимодействия», - отметил Антонов.

Стратегическим плацдармом для двустороннего сотрудничества остается Сирия, добавил он, где существует нерешенная проблема деэскалации. Даже в самые непростые времена российское Минобороны находило возможность доносить свою точку зрения до американских партнеров и поддерживать необходимый уровень связи с ними, считает дипломат.

«Арктика - еще один пример. Сообщили, что американцы устроили бомбометание на территории Швеции, а мы говорим, что арктические государства, это зона мира и экономического взаимодействия. Когда нас обвиняют в наращивании там военного потенциала - это не серьезно, ведь мы просто адекватно реагируем. У России и США много точек соприкосновения, нельзя забывать про них и двигаться вперед с новой администрацией», - подвел итог посол России в США.

Ранее Анатолий Антонов высказался о проблеме россиян, находящихся в американских тюрьмах. По его данным, под стражей за океаном содержатся более 100 наших соотечественников. Среди них Виктор Бут и Богдана Осипова, а также многие другие, которые были арестованы в третьих странах и депортированы в США.