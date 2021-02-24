В МИД РФ предложили снизить зависимость от «ядовитого» доллара

России следует принять меры, чтобы сократить использование доллара до минимума. Такое заявление сделал заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков.

«Нам нужно отгородить себя от финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий», - сказал дипломат в беседе с Bloomberg.

Он уточнил, что для этого нужно уменьшить роль доллара в любых финансовых операциях.

Также замминистра напомнил, что за последние несколько лет США ввели большое число санкций против России и не исключено, что введут еще. При этом Сергей Рябков подчеркнул, что МИД РФ не отвечает за экономическую политику страны.