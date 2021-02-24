Паспорт возможностей: как правительство Израиля стимулирует вакцинацию от COVID-19

Спортзалы в Израиле во время всплеска заболеваемости коронавирусом были закрыты. Сейчас же эти заведения охотно принимают посетителей, но с одним условием: у них должен быть «зеленый паспорт» либо «удостоверение привитого» - документы, подтверждающие, что человек сделал себе прививку от инфекции.

«Зеленый паспорт» в Израиле стал пропуском также в музеи и на концерты. Кроме того, его обладателю не нужно будет проходить карантин по прилету из-за рубежа или в случае контакта с зараженным человеком.

Правительство страны собирается расширить список заведений, куда можно попасть с иммунным паспортом, но главное условие - они должны быть оснащены сканерами для проверки.

В Израиле запущена компания социальной рекламы, где объясняют, какие преимущества дает документ. Власти же стимулируют вакцинацию, предлагая гражданам, например, еду и напитки в качестве поощрения.

Оформить такой паспорт можно онлайн на специальном сайте или по телефону. Его пришлют по электронной почте или на факс. Но из-за огромного числа вакцинированных сайты и телефонные линии перегружены, многие безуспешно пытаются сделать это неделями.

В Европе ситуация сложнее. Руководство Евросоюза считает, что страны должны принимать решение о введении иммунных паспортов самостоятельно. Такие сертификаты уже выдают в Исландии, планирует перенять данную практику Дания. В Эстонии минувшим летом в качестве эксперимента тоже выдавали документы о сделанной прививке.

Однако многие страны ЕС пока не торопятся вводить иммунные паспорта, ссылаясь на возможные нарушения прав человека невакцированных граждан.

«Еще слишком рано вводить такие сертификаты. Эта тема чувствительна во многих европейских странах, может сложиться впечатление, что сертификат делает вакцинацию обязательной», - объяснил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Но головы чиновников ЕС пока болят из-за другой проблемы - острой нехватки вакцины. На этом фоне страны Европы вводят новые ограничения, чтобы избежать распространения вируса. В Чехии, например, обязали граждан носить две маски одновременно. Порой, стоят эти средства защиты целое состояние.

Американский фармацевтический гигант Pfizer отстает от графика поставок вакцины в «старый свет». Не доставлены 10 миллионов доз препарата, которые должны были отправить еще в декабре. Комиссар Евросоюза по внутреннему рынку лично посещает фармацевтические заводы, чтобы проверить, как идет производство вакцины. Однако, несмотря на все старания, препарата не хватает.

В ЕС еще в начале февраля подали заявку на регистрацию российского «Спутника V», созданного институтом Гамалеи при содействии Минобороны РФ. Препарат мог бы стать выходом для стран Евросоюза, но европейская бюрократия медлит.

Одной из первых стран ЕС, которая решила не дожидаться официального одобрения, стала Венгрия - вакцинация в республике уже началась. Активно используют препарат и государствах Латинской Америки. В Сектор Газа привезли несколько десятков тысяч доз российской вакцины, там начали прививать людей из групп риска.