В стране и мире Коронавирус Гондурас зарегистрировал вакцину «Спутник V» Ян Брацкий В РФПИ заявили о своей готовности и дальше поддерживать партнеров по всему миру в борьбе с коронавирусом. © Фото: globallookpress Читайте нас на: Гондурас официально зарегистрировал российскую вакцину от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ). «"Спутник V" - это вакцина для всего человечества, и ее одобрение в 36 странах мира подчеркивает важный вклад в глобальную борьбу с пандемией. Гондурас присоединился к ряду государств Латинской Америки, одобривших применение "Спутник V", и мы готовы поддержать партнеров для защиты населения с помощью одной из лучших вакцин в мире», - приводит ТАСС слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Российская вакцина для защиты от COVID-19, созданная институтом имени Гамалеи при участии Минобороны РФ, стала первой в мире. В ходе испытаний, лекарственный препарат продемонстрировал полную безопасность и высокую эффективность. Ранее власти Швейцарии назвали российскую вакцину хитом, отметив ряд ее неоспоримых преимуществ по сравнению с западными аналогами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика