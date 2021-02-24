Гондурас зарегистрировал вакцину «Спутник V»
Гондурас официально зарегистрировал российскую вакцину от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ).
«"Спутник V" - это вакцина для всего человечества, и ее одобрение в 36 странах мира подчеркивает важный вклад в глобальную борьбу с пандемией. Гондурас присоединился к ряду государств Латинской Америки, одобривших применение "Спутник V", и мы готовы поддержать партнеров для защиты населения с помощью одной из лучших вакцин в мире», - приводит ТАСС слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
Российская вакцина для защиты от COVID-19, созданная институтом имени Гамалеи при участии Минобороны РФ, стала первой в мире. В ходе испытаний, лекарственный препарат продемонстрировал полную безопасность и высокую эффективность. Ранее власти Швейцарии назвали российскую вакцину хитом, отметив ряд ее неоспоримых преимуществ по сравнению с западными аналогами.