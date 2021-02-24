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Неизвестный угрожал взорвать гранату на станции метро «Славянский бульвар»

Роман Захаров
20:20 24.02.2021
Из-за данного инцидента была временно закрыта станция «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии столичного метро.
© Видео: tv_batalova, instagram © Фото: Dmitry Golubovich, globallookpress
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Полиция начала переговоры с мужчиной, который угрожал взорвать гранату на станции «Славянский бульвар» синей ветки московского метрополитена. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах. 

«Сотрудники полиции вступили с ним в переговоры», - приводит агентство слова собеседника.

Согласно предварительным данным, ранее один из пассажиров лег на платформе станции и стал громко кричать, что у него с собой граната. После этого территорию незамедлительно оцепили стражи порядка.

Как рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта, сейчас поезда проезжают станцию «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии без остановки. Пассажирам предлагают пользоваться МЦД и наземным транспортом.

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