Неизвестный угрожал взорвать гранату на станции метро «Славянский бульвар»

Полиция начала переговоры с мужчиной, который угрожал взорвать гранату на станции «Славянский бульвар» синей ветки московского метрополитена. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

«Сотрудники полиции вступили с ним в переговоры», - приводит агентство слова собеседника.

Согласно предварительным данным, ранее один из пассажиров лег на платформе станции и стал громко кричать, что у него с собой граната. После этого территорию незамедлительно оцепили стражи порядка.

Как рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта, сейчас поезда проезжают станцию «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии без остановки. Пассажирам предлагают пользоваться МЦД и наземным транспортом.