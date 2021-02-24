Капризы погоды: российские регионы оказались во власти аномальных снегопадов

Погода не дает ни малейшей передышки жителям некоторых российских регионов. На Урале, в Оренбургской области, в Дагестане - морозы и метет так, что сотрудникам ГИБДД приходится поневоле осваивать навыки спасателей, а энергетикам - добираться до мест аварий, прокладывая дороги через сугробы в человеческий рост.

В Челябинской области сильнейший ветер и непроглядная метель. Режим чрезвычайной ситуации введен уже в четырех районах региона. Машины двигаются практически вслепую. На месте оставаться еще опаснее - можно замерзнуть. В ДТП попадают даже те, кто едет на помощь пострадавшим.

Кто-то пытается откапывать машину, но снегом засыпает быстрее. Остальные ждут спасения в автомобилях. Телефоны экстренных служб не смолкают. Полицейские, которым путь расчищала снегоуборочная техника, всю ночь добирались до автобуса с туристами, застрявшими в сугробе. И только днем получилось пробить дорогу сквозь заносы.

В самом Челябинске встали общественный транспорт и автомобили, в том числе из-за мороза и сугробов. На помощь приходят военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО).

В Курганской области ураган оставил без света 22 населенных пункта. Омскую область заметает, каждый час полиция фиксирует все больше аварий. В Башкирии на трассе Уфа-Оренбург столкнулось 39 машин. Пробка – несколько километров. Холодно, штормовой ветер, а водителям из-за снега ничего не видно.

В Оренбургской области инспекторы ДПС бегают перед машинами, знаками показывая – куда ехать. Дарбек Шукумов так провожал каждый автомобиль - лишь бы быстрее освободить дорогу. Работали с напарником на морозе несколько часов, несмотря на обморожения.

«Сформировали первую колонну в количестве семи машин, вывели их до села Тозблак, потом вернулись за остальными», - рассказал инспектор ДПС ГИБДД ОМВД России по Новоорскому району Дарбек Шукумов.

Все дело в глобальном изменении климата, утверждают ученые. Арктика тает и холодные ветра оттуда замораживают Россию зимой. Впрочем, этот процесс скоро изменится. Скоро – это по меркам климатологов, конечно.

«Если будет теплеть и дальше, то арктический лед исчезнет. Сейчас он практически исчез зимой из Баренцева моря. То есть будет большая грелка над поверхностью на севере и воздушные массы приходящие с севера более не будут такими холодными. И вот режим частых холодных погодных аномалий прекратится, по нашим оценкам через 15-20 лет», - отметил замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.

Но пока придется потерпеть. Пусть не холода, но резкие колебания температур и давления. Метеорологи предупреждают москвичей. Уже завтра в столице резко потеплеет. Обещают снегопад, а под утро - туман и ледяной дождь.