Роскомнадзор потребовал от Twitter объясниться после блокировки более 100 аккаунтов

Роскомнадзор проверит законность блокировки и удаления более 100 учетных записей в Twitter, доступ к которым был ограничен из-за якобы «ведения российской пропаганды». Руководство ведомства направило в Twitter требование предоставить исчерпывающие объяснения произошедшего.

«Двадцать четвертого февраля Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Twitter Inc с требованием предоставить списки ресурсов, к которым ограничен доступ, а также разъяснить причины их блокировки», - приводит РИА Новости сообщение надзорного ведомства.

Инцидент с блокировкой аккаунтов произошел накануне. Речь идет о двух группах учетных записей. Первая насчитывает 69 якобы имеющих отношение к российскими властями аккаунтов, с помощью которых, как утверждают в корпорации, могла осуществляться активность, направленная на «ослабление стабильности и надежности НАТО».

Во втором списке находится 31 аккаунт, и все они якобы могут иметь отношение к российскому «Агентству интернет-исследований». По сообщениям Twitter, посредством этих учетных записей осуществлялись действия, «направленные против США и ЕС».