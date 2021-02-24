«Он уважал Кеннеди»: внучка Хрущева оценила версию экс-главы ЦРУ о причастности деда к смерти президента США

Внучка Никиты Хрущева назвала абсолютной чушью сообщения о возможной причастности ее деда к убийству президента США Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года. С подобным абсурдным предположением выступил экс-руководитель Центрального разведуправления США Джеймс Вулси в своей книге: «Операция Дракон: секретная война Кремля против Америки»

«Абсолютная чушь. Уже не знают, чем еще Россию обмазать. Дедушка очень любил и уважал Кеннеди. Он хотел с ним строить мир. Это и сказала ему Жаклин Кеннеди после смерти мужа. Эту теорию уже сто раз пробовали и опровергли. И вот опять, а сумасшедших людей везде хватает», - подчеркнула внучка первого секретаря ЦК КПСС Нина Хрущева.

Она предложила сторонникам заговора обратить внимание на проблемы в собственной стране. В частности, на демонстрантов, которые шестого января разрушили Капитолий.

В «расследовании» Вулси и его соавтора - бывшего сотрудник СВР Румынии Иона Пачепы, нет никаких весомых улик и доказательств. Все основано на домыслах автора и его отсылках к засекреченным отчетам, которые никто и никогда не видел.