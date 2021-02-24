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«Он уважал Кеннеди»: внучка Хрущева оценила версию экс-главы ЦРУ о причастности деда к смерти президента США

Ян Брацкий
19:30 24.02.2021
Внучка советского политика уверена, что ее дед уважал и любил Джона Кеннеди, планируя вместе с ним улучшать взаимоотношения Москвы и Вашингтона.
«Он уважал Кеннеди»: внучка Хрущева оценила версию экс-главы ЦРУ о причастности деда к смерти президента США
© Фото: pingnews flickr
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Внучка Никиты Хрущева назвала абсолютной чушью сообщения о возможной причастности ее деда к убийству президента США Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года. С подобным абсурдным предположением выступил экс-руководитель Центрального разведуправления США Джеймс Вулси в своей книге: «Операция Дракон: секретная война Кремля против Америки»

«Абсолютная чушь. Уже не знают, чем еще Россию обмазать. Дедушка очень любил и уважал Кеннеди. Он хотел с ним строить мир. Это и сказала ему Жаклин Кеннеди после смерти мужа. Эту теорию уже сто раз пробовали и опровергли. И вот опять, а сумасшедших людей везде хватает», - подчеркнула внучка первого секретаря ЦК КПСС Нина Хрущева.

Она предложила сторонникам заговора обратить внимание на проблемы в собственной стране. В частности, на демонстрантов, которые шестого января разрушили Капитолий.

В «расследовании» Вулси и его соавтора - бывшего сотрудник СВР Румынии Иона Пачепы, нет никаких весомых улик и доказательств. Все основано на домыслах автора и его отсылках к засекреченным отчетам, которые никто и никогда не видел.

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