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«Меня спасла случайность»: американка рассказала о последствиях аномальных морозов в Техасе

Владимир Расходчиков
22:50 24.02.2021
Писательница Яна Тейлор показала разрушения, причиненные ее дому разрывом трубы из-за аномальных холодов в Техасе и рассказала, как ей чудом удалось избежать смерти.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: kristykcasey, Twitter
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Из-за аномальных морозов и последовавшими за ними перебоями со светом, отоплением и разрывами труб массово посрадали жители американского штата Техас. Почти 15 миллионов человек столкнулись с проблемами водоснабжения, а света лишились порядка 95 тысяч жителей. Писательница и блогер Яна Тейлор, специально для программы «Открытый эфир» рассказала и показала, какими последствиями для ее семьи и дома обернулся разгул стихии.

«Так выглядит сейчас наш дом, все вещи были повреждены водой, мы потеряли мебель, мы потеряли книги, принадлежности. Вода вытекала на территорию гостинной, здесь лежат полотенца, потому что стены начали мгновенно впитывать влагу. Я, муж и дети спасали стены, обкладывая их полотенцами», - рассказала блогер.

Вода начала затапливать дом из-за того, что замороженную водопроводную трубу, которая находилась над спальней, прорвало. Женщина чудом избежала гибели, так как за минуту до этого находилась прямо под местом разрыва.

«В спальне, дом построен так, что здесь над ней не второй этаж, а чердак. Здесь стояла огромная кровать, где мы грелись все вместе, спали вповалку вчетвером, пытались согреть друг друга. Вот на этом самом месте спала я и сын, по счастливой случайности нас не убило хлынувшей в этом месте водой из лопнувших труб. Меня спасла случайность, я вышла за книгой и собиралась вернуться, вдруг мы все услышали ужасный грохот. Я побежала, открыла дверь и передо мной была картина из каких-то триллеров. Потолок обрушился, огромный поток воды обрушился на нашу кровать, брызги во все стороны, везде стекло, мгновенно все начало покрываться водой. Я вспомнила старые уроки военной подготовки, что самое безопасное место в доме у косяков дверей, я сказала детям чтобы они встали там», - объяснила писательница.

По словам блогера, на этом неприятности для их семьи возможно еще не окончены, так как из-за большого количества подобных случаев и, соответственно, грядущих многомиллионных исках, страховые компании могут попытаться избежать выплат пострадавшим.

«Сейчас мы будем потихонечку восстанавливать все это, бороться со страховыми компаниями, со страховками, потому что, конечно, миллионные иски и страховые компании начнут искать лазейки, чтобы не платить. Ну и конечно, счета за электричество, американцам начали приходить просто астрономические счета», - заявила Тейлор.

Между тем, президент США Джо Байден объявил территорию штата Техас зоной стихийного бедствия в связи с экстремальными погодными условиями. Глава государства поручил властям штата и муниципалитетам справиться с последствиями мощных метелей, охвативших территорию с 11 февраля. Также, была направлена финансовая помощь лицам, пострадавшим из-за буйства стихии.

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