Ниагарское чудо: знаменитый водопад покрылся льдом из-за аномальных морозов

Ниагарский водопад заледенел на некоторых участках из-за аномальных морозов. Об этом сообщает The Sun. Пользователи Сети публикуют кадры удивительного природного явления. На снятых путешественниками видео можно наблюдать, как мощные потоки воды спадают к заледеневшему подножью водоема.

Из-за снежной бури, которая обрушилась на США в середине февраля, температурные показатели в некоторых регионах страны достигли рекордно низких отметок. Так, в штате Нью-Йорк температура опустилась до минус 19 градусов.