Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Подмосковье накроет ледяным дождем

Роман Захаров
18:28 24.02.2021
В регионе также ожидается туман и гололед.
Подмосковье накроет ледяным дождем
© Фото: Katerina Malikova, Pixabay
Читайте нас на:

В четверг, 25 февраля, на Московскую область обрушится ледяной дождь, также регион накроет туман, возможно образование гололеда. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.

«В связи с прохождением теплого атмосферного фронта снегопад перейдет в ледяной дождь, к обеду ожидается туман с ухудшением видимости до 100-500 метров, температура поднимется до +3 °С... Также на дорогах местами возможен гололед», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным синоптиков, 25 февраля в МО может выпасть до 13 миллиметров осадков, что составляет более 35% от месячной нормы.

В Минтрансе региона рекомендовали отказаться от физической нагрузки в этот день, посоветовали по возможности не садиться за руль, а также избегать «рискованных занятий», которые требуют концентрации внимания.

В среду, 24 февраля, атмосферное давление в Москве превысило норму, а это значит, что многие люди, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытывать дискомфорт. О том, как бороться с негативным влиянием такой погоды и как сохранить самочувствие в норме, в беседе со «Звездой» рассказала врач-терапевт, гематолог Наталия Андреева.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:22 Армия
Летать не дадим: расчеты систем ПВО сорвали воздушные «атаки» в ЗВО
17:07 В стране и мире
Видео
«Крах любому правопорядку»: Медведчук прокомментировал массовые протесты националистов на Украине
15:16 В стране и мире
Видео
Власти Харькова вернули городскому проспекту имя маршала Жукова
13:36 Армия
Видео
Бомбежка, шквальный огонь, маневрирование: кадры международных учений под Челябинском
13:16 В стране и мире
Видео
В Роскосмосе рассказали о работе над устранением утечки воздуха на МКС
Популярное
Популярное
Видео
Агент Депардье ответил на предъявленные актеру обвинения в изнасиловании
«Ружье было»: СМИ раскрыли неожиданные подробности о группе Дятлова
Сербский актер Бикович получил российское гражданство
Жителей Земли предупредили о приближении малого ледникового периода
Видео
Фонтаны лавы и облака дыма: извержения вулкана Этна попало на видео
Адвокат рассказал, как могут поделить наследство Градовой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.