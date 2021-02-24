Подмосковье накроет ледяным дождем

В четверг, 25 февраля, на Московскую область обрушится ледяной дождь, также регион накроет туман, возможно образование гололеда. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.

«В связи с прохождением теплого атмосферного фронта снегопад перейдет в ледяной дождь, к обеду ожидается туман с ухудшением видимости до 100-500 метров, температура поднимется до +3 °С... Также на дорогах местами возможен гололед», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным синоптиков, 25 февраля в МО может выпасть до 13 миллиметров осадков, что составляет более 35% от месячной нормы.

В Минтрансе региона рекомендовали отказаться от физической нагрузки в этот день, посоветовали по возможности не садиться за руль, а также избегать «рискованных занятий», которые требуют концентрации внимания.

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